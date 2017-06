Caritasdirektor: Demografischer Wandel als Herausforderung

München (dpa/lby) – Der Direktor des Caritas-Landesverbandes Bayern, Bernhard Piendl, sieht im demografischen Wandel eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Dass die Menschen immer älter werden, sei erfreulich – jedoch steige damit die Zahl derer, die im Alter auf Pflege und Betreuung angewiesen sind, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Caritas könne umfangreiche Hilfe aus einer Hand anbieten: von der ambulanten Hilfe zuhause bis zum betreuten Wohnen. Wichtig sei auch, die Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren, die kranke und alte Angehörige zuhause pflegen.

Der Caritas-Landesverband feiert am Mittwoch (21. Juni) sein 100-jähriges Bestehen. Auf dem Programm stehen ein Gottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx, dem Erzbischof von München und Freising, sowie ein Festakt mit Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Bernhard Piendl ist seit 2012 Direktor des Caritas-Landesverbandes. Zuvor war er seit 1995 Caritasdirektor in Regensburg. Die Caritas in Bayern unterhält nach eigenen Angaben zurzeit etwa 6 000 Einrichtungen und Dienste und beschäftigt rund 115 000 Mitarbeiter.