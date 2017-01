Cassalette über Pereira: «Überträgt Energie auf Spieler»

Troia (dpa/lby) – Nach dem ersten Trainingslager des TSV 1860 München unter Vítor Pereira hat Präsident Peter Cassalette dem neuen Trainer einen starken Amtsantritt bescheinigt. «Er ist die richtige Mischung aus Vertrauens- und Autoritätsperson. Er ist sehr diszipliniert», lobte Cassalette den 48-Jährigen in der «Abendzeitung» (Freitag) zum Ende des 16-tägigen Trainingslagers in Portugal. «Er überträgt seine Energie auf die Spieler. Nach dem Training ist er heiser. Ich finde solche Leute toll, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einer regungslos an der Seitenlinie verharrt.» Während des Camps gewann der Fußball-Zweitligist drei von vier Testspielen.