Charlotte Knobloch dankt Kohl für Versöhnung

München (dpa/lby) – Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, hat dem gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl für dessen Beziehung zur jüdischen Gemeinschaft gedankt. «Mein besonderer Dank gilt seinem unermüdlichen Engagement für Versöhnung und das gute, vertrauensvolle und freundschaftliche Miteinander von nichtjüdischen und jüdischen Menschen in Deutschland», sagte sie am Freitag laut Mitteilung. Von herausragender Bedeutung sei der humanitäre Pakt zwischen Kohl und dem damaligen Präsidenten des Zentralrats, Heinz Galinski, über die Aufnahme jüdischer Emigranten aus der einstigen Sowjetunion gewesen. Dort hatte Ende der 1980er Jahre eine erneute Welle des Antisemitismus eingesetzt.

Der frühere CDU-Parteivorsitzende Kohl war am Morgen im Alter 87 Jahren gestorben. Knobloch sagte: «Zwei Entwicklungen bleiben für immer mit seiner langen Amtszeit und seinem Namen verbunden: Die Deutsche Einheit und die Voraussetzung dafür, die Vertiefung der europäischen Einigung.» Beides wäre aus ihrer Sicht ohne Kohls Fähigkeit, ein gutes persönliches Vertrauensverhältnis zu Menschen wie Michail Gorbatschow herzustellen, nicht realisierbar gewesen.