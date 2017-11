Chefarztprozess: Angeklagter bricht weinend zusammen

An Tag drei im Vergewaltigungsprozess gegen einen ehemaligen Chefarzt des Bamberger Klinikums hat gestern der Angeklagte ausgesagt. Dabei betonte der 46-Jährige noch einmal, alle sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen, auch der mit der Hauptbelastungszeugin.

Vor Gericht geht es um einen Vorfall kurz vor Weihnachten letztes Jahr. Dass er mit einer Mitarbeiterin sexuellen Kontakt gehabt hat, gibt der Arzt zu, allerdings sei der anders abgelaufen, als ihn die Frau darstelle. Sein Verteidiger hat gestern vor Gericht gefordert, dass ein Lügendetektor eingesetzt wird. Er will die Unschuld seines Mandanten beweisen und sieht die Tatsache, dass sein Mandant gleich mehrere Verhältnisse am Arbeitsplatz hatte, als Ursache für, so wörtlich ein gewisses Vergeltungsbedürfnis der Mitarbeiterinnen.

Das Landgericht Bamberg wirft dem Angeklagten Vergewaltigung vor. Und folgt damit einer Änderung im Vergewaltigungsparagrafen, der verschärft worden ist.

Der Prozess ist gestern Abend unterbrochen worden, weil der Angeklagte unter Tränen zusammengebrochen ist. Das Verfahren wird in eineinhalb Wochen fortgesetzt.