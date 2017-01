Christian Nitsche soll BR-Chefredakteur werden

München (dpa) – Der Zweite Chefredakteur von ARD-aktuell, Christian Nitsche (45), soll neuer Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks (BR) werden. BR-Kreise bestätigten das am Mittwoch auf Anfrage. Zuvor hatten der «Münchner Merkur» und die «tz» darüber berichtet. Der Rundfunkrat soll am 2. Februar dem Personalvorschlag des Intendanten Ulrich Wilhelm zustimmen. Nitsche wird damit Nachfolger von Sigmund Gottlieb (65), der Ende März in den Ruhestand geht. Wegen des trimedialen Umbaus des Senders wird er nicht nur das BR-Fernsehen, sondern medienübergreifend auch den Hörfunk und den Online-Bereich leiten. Nitsche hatte beim BR volontiert und arbeitete dort zuletzt als Pressesprecher, bevor er 2014 zu ARD-aktuell nach Hamburg wechselte.