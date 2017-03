Christliche Werte: Bamberger Erzbischof Schick will politisch sein

Sich aus der aktuellen Politik raushalten – das kommt für den Bamberger Erzbischof Ludwig Schick überhaut nicht in Frage. Kirche will und soll politisch sein und damit am Aufbau der Gesellschaft mitwirken, sagt er. Sein Ziel sei eine bunte Gesellschaft, sagte Schick beim Aschermittwoch der Künstler in Nürnberg.

Aktuell kritisiert der Bamberger Erzbischof die Türkei, wegen der Inhaftierung des Journalisten Yücel. Christen plädierten für die Vielfalt im Leben, verteidigten die Demokratie, das Mehrparteiensystem, die Pressefreiheit und reagierten besorgt, wenn Medien gleichgeschaltet und unliebsame Reporter in Gefängnissen mundtot gemacht würden, so Schick.