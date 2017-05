Coburger Höhepunkt im Reformationsjahr: Bayerische Landesausstellung zu Luther wird eröffnet

Seine längste Zeit in Bayern hat Kirchenreformator Martin Luther 1530 in Coburg verbracht. Auf einem Zwischenstopp Richtung Augsburg musste Luther ein halbes Jahr in Coburg ausharren, in zwei Zimmern auf der Veste, um sich vor Reichsacht und Kirchenbann zu verstecken.

Entsprechend der Bedeutung gibt’s zum Reformationsjubiläum heuer in Coburg einen Höhepunkt in der Vestestadt. Die Bayerische Landesausstellung „Ritter, Bauern, Lutheraner“ öffnet dort heute ( 9. Mai) ihre Pforten.