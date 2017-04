Coburger Justizgebäude nach Drohanruf geräumt

Coburg (dpa/lby) – Das Justizgebäude in Coburg ist nach einem Drohanruf am Donnerstagnachmittag geräumt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Areal abgeriegelt und mit Sprengstoffhunden durchsucht. Kurz nach 15.00 Uhr waren kurz hintereinander zwei Anrufe mit Drohungen eingegangen. Die Beschäftigten und Besucher mussten das Gebäude verlassen. «Aufgrund der Angaben musste von einer Gefährdungssituation für die im Gebäude befindlichen Personen und das Objekt selbst ausgegangen werden», hieß es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken in Bayreuth.