Countdown läuft: Bürgermeister Schneider leitet in Küps zum letzten Mal die Gemeinderatssitzung

Ein besonderer Tag ist das heute für den Bürgermeister von Küps im Landkreis Kronach – Herbert Schneider. Heute wird er zum letzten Mal die Küpser Gemeinderatssitzung leiten – nächste Woche scheidet er nach 18 Jahren offiziell aus dem Amt. Der Rathauschef in Küps war insgesamt 42 Jahre für die Gemeinde tätig, 24 Jahre als Kämmerer, 18 als Bürgermeister. Als parteiloser Würdenträger sah Schneider sich losgelöst von einem politischen Mandat, ohne Fraktionszwang und hat seine Aufgabe als öffentlichen Dienst für die Bürger verstanden.

Ein Thema ist und bleibt für Schneider in Küps an vorderster Stelle: die überregionale Verkehrsanbindung.

Als Privatier will Schneider sich dann ab kommender Woche mehr um seine Familie kümmern und mehr Zeit für freunde, Garten und die Haustiere haben.

Nachfolger im Rathaus von Küps wird Bernd Rebhahn von der CSU. Bei der Wahl Anfang Februar hat er 62,3 Prozent der Stimmen erhalten.