München (dpa) – Nach dem Terroranschlag von Barcelona fährt die CSU den Wahlkampf etwas zurück. Den Wahlkämpfern werde empfohlen, bei Veranstaltungen am Wochenende auf Musik zu verzichten und eine Schweigeminute abzuhalten, sagte ein Sprecher am Freitag in München. Das habe Parteichef Horst Seehofer mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel vereinbart. Bei dem islamistischen Anschlag mit einem Lieferwagen waren am Vortag mindestens 13 Menschen getötet worden.