Germering (dpa/lby) – Bayerns Ministerpräsident Seehofer (CSU) fordert ein Ende des Doppelpasses in Deutschland. «Wer bei uns leben will, muss sich auch zu den Leitwerten unserer Gesellschaft bekennen», sagte er auf der Delegiertenversammlung der CSU zur Aufstellung der CSU-Landesliste am Samstag in Germering bei München. Die CSU ziehe mit dem Leitspruch «Deutschland muss Deutschland bleiben» in den Wahlkampf zur Bundestagswahl. Dazu passe keine Politik, die einen Doppelpass vertritt.

«Wer volljährig wird in Deutschland, muss sich entscheiden, zu welchem Staat er seine Loyalität zeigen will», forderte Seehofer. Menschen mit Migrationshintergrund müssten sich an der deutschen Leitkultur orientieren, sagte der Parteichef.

Zuletzt hatte es in der Schwesterpartei CDU Streit über die doppelte Staatsangehörigkeit gegeben. Bei einem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Essen hatte eine knappe Mehrheit der Delegierten gegen den Willen von Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Thomas de Maizière für eine Abschaffung des Doppelpasses gestimmt.