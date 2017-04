CSU hält Schulz durchschaubare Wahlkampfmanöver vor

Berlin (dpa) – Die CSU im Bundestag hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wegen dessen Flirt mit der FDP durchsichtige Wahlkampfmanöver vorgeworfen. «Die SPD will nur irgendwie an die Macht, egal mit welchem Partner», sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Rechnung aufgeht.» Sie ergänzte: «Das Manöver der SPD, sich jetzt auf die FDP zuzubewegen, ist sehr durchschaubar.» Schulz wolle von Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün im Bund ablenken.

Schulz hatte sich zuvor wohlwollend über die strategische Ausrichtung der FDP durch ihren Vorsitzenden Christian Lindner geäußert und die Verdienste der 1982 zerbrochenen sozialliberalen Koalition gelobt. Die Debatte über eine mögliche Zusammenarbeit der SPD mit der FDP hatte nach der Absage der Wähler an ein rot-rotes Bündnis im Saarland vor zwei Wochen an Fahrt gewonnen. Gegen die Umfragen konnte die CDU an der Saar deutlich gewinnen. Die dortige SPD profitierte dagegen von dem sogenannten «Schulz-Effekt» in den Umfragen nicht.

Auf die Frage, wie die Union auf SPD-Chef Schulz reagieren solle, sagte Hasselfeldt: «Das Ergebnis im Saarland hat ja gezeigt, wie man erfolgreich mit so einem umgeht. Nämlich durch eine gute Politik.» CDU und CSU müssten die Begegnung mit den Menschen suchen, «die nicht Show wollen, nicht Inszenierung wollen, nicht Sprüche wollen, sondern Fakten erwarten und eine gute politische Arbeit».