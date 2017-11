CSU-Jugend wählt neuen Vorstand

Erlangen (dpa/lby) – Mit der voraussichtlichen Wiederwahl von Hans Reichhart zum Chef der Jungen Union Bayern startet heute in Erlangen die dreitägige Landesversammlung der CSU-Nachwuchsorganisation. Da es keinen Gegenkandidaten gibt, dürfte die Wiederwahl ein rein formeller Akt sein. Mit besonderer Spannung dürften die rund 380 Delegierten, davon knapp 300 Stimmberechtigte, vielmehr auf den Samstag und Sonntag blicken. Dann werden unter anderem der massiv unter Druck stehende CSU-Chef Horst Seehofer und Finanzminister Markus Söder als Redner erwartet. Damit haben sich auch zugleich die beiden wichtigsten Männer in der seit der Bundestagswahl laufenden Personaldebatte in der CSU angekündigt.

Bislang hatte es die Junge Union Bayern vermieden, sich an der Diskussion um Seehofer zu beteiligen. Innerhalb der CSU fordern aber inzwischen viele Parteimitglieder einen personellen Neuanfang und sehen in Söder den geeigneten Kandidaten für eine Nachfolge an der Parteispitze und perspektivisch auch im Amt des Ministerpräsidenten.