CSU offen für neue Gespräche mit SPD über Teilzeit-Gesetz

Straubing (dpa) – Die CSU hat sich offen für weitere Verhandlungen mit der SPD über ein neues Recht auf befristete Teilzeit gezeigt, pocht aber auf Planungssicherheit für die Firmen. «Wenn Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) ein neues Angebot macht, dann werden wir zweifellos darüber reden», sagte die CSU-Landesgruppenchefin im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, am Rande eines Wahlkreisbesuches in Niederbayern. «Nur muss auch gelten: Alles, was wir in dieser Frage gesetzlich regeln, muss von den Unternehmen auch so durchgeführt werden, dass es nicht zu einer noch größeren Belastung wird oder auch die Planungssicherheit einschränkt.»

Nahles‘ Pläne sehen vor, dass Beschäftigte, die zeitlich begrenzt ihre Arbeitszeit verringern möchten, danach zur ursprünglichen Arbeitszeit zurückkehren können. Hauptstreitpunkt zwischen Union und SPD ist die Betriebsgröße, ab der dies gelten soll. Nahles will, dass dies für Unternehmen ab 15 Beschäftigten gilt, aus der Union kam die Forderung, die Schwelle bei 200 Mitarbeitern festzulegen. Nahles hatte am Dienstag erklärt, sie sei gesprächsbereit, aber CDU und CSU davor gewarnt, mit «Kampfzahlen» zu hantieren.

Hasselfeldt sagte nun der Deutschen Presse-Agentur: «Ich möchte mich jetzt da nicht auf Zahlenspiele festlegen. Sie sehe sehr wohl das Anliegen von Eltern und Menschen, die Pflegebedürftige versorgten, Familie und Beruf gut miteinander zu vereinbaren. «Deshalb verschließen wir uns auch dieser Thematik nicht.»