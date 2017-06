München (dpa/lby) – Die CSU trauert um den langjährigen Vorsitzenden ihrer Schwesterpartei, CDU-Altkanzler Helmut Kohl. «Helmut Kohl war ein großer Staatsmann, seine Verdienste um unser Land sind unschätzbar», twitterten die Christsozialen am Freitag samt eines Schwarz-weiß-Fotos des früheren CDU-Parteichefs. Kohl war am Morgen im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben, wie sein Anwalt mitteilte.