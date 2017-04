CSU-Vize Weber: Referendum hinterlässt gespaltene Nation

Brüssel (dpa) – Nach dem Referendum in der Türkei sieht der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber, das Land in einer schweren Krise. «Unabhängig vom endgültigen Ergebnis: Präsident Erdogan hat mit seinem Referendum eine gespaltene Nation hinterlassen. Wir sehen die Entwicklung mit großer Sorge», sagte der stellvertretende CSU-Parteichef am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München. Der von der Staatsführung eingeschlagene Weg der Türkei erweise sich mehr und mehr als Irrweg. «Die Europäer müssen nun einen kühlen Kopf bewahren.»

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim haben das «Ja»-Lager zuvor trotz eines umstrittenen Ergebnisses zum Sieger erklärt. Die türkische Opposition kündigte aber an, den Ausgang des Referendums über die Einführung eines Präsidialsystems anfechten zu wollen.