CSU-Vorstand kommt nach Kür Merkels in München zusammen

München (dpa) – Erstmals nach der von Teilen der CSU-Basis kritisch gesehenen Kür von CDU-Chefin Angela Merkel zur Kanzlerkandidatin der Union kommt in München der CSU-Vorstand zusammen. Das Gremium um Parteichef Horst Seehofer wird heute aber nicht nur über die aktuelle Lage der CSU sowie der gesamten Union sprechen, sondern auch über den politischen Aschermittwoch Anfang März in Passau. Vor zwei Wochen hatte die CSU Merkel nach monatelanger Kritik wegen Meinungsverschiedenheiten in der Flüchtlingspolitik zu ihrer Kanzlerkandidatin gemacht. Bei der gemeinsamen Sitzung konnte aber der Dauerstreit über die Einführung einer Obergrenze für Flüchtlinge nicht beigelegt werden.

Bei beiden Tagesordnungspunkten dürfte das aktuelle Umfragehoch der SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz eine Rolle spielen. Am Sonntag waren die Sozialdemokraten in einer Emnid-Umfrage erstmals seit einem Jahrzehnt wieder an der Union vorbeigezogen. Im «Sonntagstrend» für die «Bild am Sonntag» stieg die SPD im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 33 Prozent. Die Union verlor dagegen einen Punkt und kam auf 32 Prozent. Auch bei anderen Umfragen konnte die SPD in den vergangenen Wochen Boden auf die Union gut machen.

Auf dem politischen Aschermittwoch am 1. März will die CSU insbesondere auf den anstehenden Bundestagswahlkampf sowie ein möglicherweise danach machbares Koalitionsbündnis von SPD, Linken und Grünen eingehen. Die CSU hatte bereits auf ihrem Parteitag im November erklärt, im Wahlkampf Rot-Rot-Grün zum Hauptgegner machen zu wollen. Beim politischen Aschermittwoch sollen neben Seehofer und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt auch Parteivize Manfred Weber sowie Innenminister Joachim Herrmann sprechen.