CSU-Vorstand verschiebt Sitzung zum Bundestagswahlprogramm

München (dpa/lby) – Der CSU-Vorstand hat seine für Montag geplante Sitzung um eine Woche verschoben. Nun will sich das Gremium um Parteichef Horst Seehofer am 26. Juni in München treffen und unter anderem über das gemeinsame Bundestagswahlprogramm der CDU und CSU beraten. Dieses soll eine Woche später, am 3. Juli, vorgestellt werden. Es sei besser, die Sitzung erst eine Woche davor zu machen, sagte ein CSU-Sprecher am Mittwoch. Die Unionsparteien hatten sich zuletzt wieder zusammengerauft und sind für den Wahlkampf weitgehend auf einer Linie. Strittige Themen – allen voran die Frage nach einer Obergrenze für Flüchtlinge – will die CSU im «Bayernplan» regeln.