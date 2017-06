CSU will mit 25-Punkte-Programm Ärztemangel verhindern

München (dpa/lby) – Mit einem 25-Punkte-Programm will die CSU im bayerischen Landtag den Ärztemangel im Freistaat bekämpfen. Obwohl die Zahl der Mediziner im Freistaat in den vergangenen Jahren leicht gestiegen ist, fehlen in manchen Regionen Bayerns bereits jetzt schon Ärzte. Vor allem im ländlichen Raum droht aufgrund der demografischen Veränderungen perspektivisch ein Versorgungsengpass. Ziel der CSU-Initiative ist es daher, mit frühzeitigen Maßnahmen gegenzusteuern und die flächendeckende gesundheitliche Versorgung in Bayern aufrecht zu erhalten. Heute wollen die drei CSU-Abgeordneten Bernhard Seidenath, Oliver Jörg und Jürgen Baumgärtner das Antragspaket vorstellen.