CSU will neunjähriges Gymnasium beschließen

München (dpa/lby) – Nach jahrelangen Diskussionen und teils heftigem internen Streit will die CSU-Fraktion heute das Zurück zum neunjährigen Gymnasium (G9) in Bayern beschließen. Eine breite Zustimmung gilt inzwischen als sicher – auch, weil die Reform jetzt Teil eines größeren Bildungspakets für alle Schularten ist. So sollen in den kommenden Jahren gut 1800 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen werden – ungefähr 1000 an den Gymnasien und etwa 800 an den anderen Schularten.

Fast 15 Jahre nach der Einführung des G8 kehren die bayerischen Gymnasien damit wieder zur neunjährigen Regeldauer zurück. Schüler, die dies wollen, sollen aber die Möglichkeit haben, das Abitur wie bisher nach acht Jahren abzulegen. Start der Reform soll zum Schuljahr 2018/19 sein, dann gleich für die Klassenstufen fünf und sechs. Die jetzigen Viertklässler, die im Herbst aufs Gymnasium wechseln, werden also der erste Jahrgang des neuen G9 sein.

Die CSU hatte sich jahrelang gegen eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium gewehrt. Nach mehreren meist missglückten Reformversuchen am G8 war der Druck für ein flächendeckendes Zurück zum G9 aber immer weiter gewachsen. Dennoch waren die internen Widerstände innerhalb der Landtags-CSU noch bis vor kurzem groß – und konnten erst durch die Verständigung auf ein größeres Bildungspaket minimiert werden.