CSU will Zahl der Drogentoten verringern

München (dpa/lby) – Mit einer Zwei-Säulen-Strategie will die CSU im bayerischen Landtag die steigende Zahl der Drogentoten im Freistaat reduzieren. Dabei setzt die Partei neben Prävention auch auf ein Modellprojekt mit dem Heroin-Gegenmittel Naloxon: Es soll künftig nicht nur von Ärzten verabreicht, sondern auch an medizinisch geschulte Laien aus dem Umfeld des Suchtkranken weitergegeben werden dürfen. Darüber hinaus soll die Substitution mit Methadon als Ersatzdroge weiter verbessert werden.

«Jeder Drogentote ist einer zu viel», sagte Klaus Holetschek vom Arbeitskreis Gesundheit und Pflege der CSU-Landtagsfraktion am Montag in München. 2016 starben in Bayern 321 Menschen infolge ihres Drogenkonsums – so viele wie in keinem anderen Bundesland.