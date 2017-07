Ab sofort können Sie Radio Plassenburg in ganz Oberfranken und darüber hinaus digital empfangen. Seit heute ist der DAB+ Betrieb aufgenommen und läuft zunächst in einer Testphase, aber schon jetzt in bester Qualität. Radio Plassenburg-Geschäftsführer Mischa Salzmann:

Hörer ohne Digitalradios müssen sich keine Sorgen machen. Auch über das UKW-Netz können Sie uns weiterhin problemlos empfangen.