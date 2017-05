Dachstuhlbrach verursacht hohen Schaden

Neu-Ulm (dpa/lby) – Schaden in Höhe von mindestens 100 000 Euro ist bei einem Dachstuhlbrand in Neu-Ulm entstanden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am frühen Dienstag aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. 18 Menschen konnten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr den Brand löschen, auch ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude konnte verhindert werden. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.