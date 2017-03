Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Gunzendorf im Landkreis Bamberg sind heute Nachmittag 40.000 Euro Sachschaden entstanden. Die alarmierten Einsatzkräfte hatten das Feuer am Dachstuhl relativ schnell unter Kontrolle, so dass Schlimmeres verhindert werden konnte. Das Löschwasser hat dennoch die Räume in dem Haus in Mitleidenschaft gezogen. Ein Bewohner des Hauses erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Brandursache ist noch unklar; die Ermittlungen laufen.