Dachstuhlbrand in Puchheim: 500 000 Euro Schaden

Puchheim (dpa/lby) – Ein zündelndes Kind hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst: Beim Brand eines Wohnhauses in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein noch nicht strafmündiges Kind am späten Dienstagnachmittag auf einem Balkon gezündelt und «das hierbei entstandene kleine Feuer nur unzureichend abgelöscht», wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr brannten Balkon und Dachstuhl des Hauses bereits lichterloh. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich unverletzt ins Freie retten; acht von ihnen mussten die Nacht in einem Hotel verbringen. Auch die Menschen im Nachbarhaus mussten ihre Wohnungen vorsichtshalber kurzzeitig verlassen.