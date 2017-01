Dahlmeier wird Verfolgungs-Vierte

Ruhpolding (dpa) – Laura Dahlmeier hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding ihren achten Podestplatz des Winters verpasst. Nach Rang drei im Sprint lief die 23-Jährige am Sonntag in der Verfolgung als beste Deutsche auf Platz vier. Die Weltmeisterin leistete sich vier Strafrunden und hatte am Ende 1:32,7 Minuten Rückstand auf Sprintsiegerin Kaisa Mäkäräinen. Die Finnin schoss nur einen Fehler und hatte am Ende deutliche 1:00,9 Minuten Vorsprung vor der tschechischen Weltcup-Gesamtführenden Gabriela Koukalova (2 Fehler) und der Französin Marie Dorin-Habert (3/+ 1:23,1 Minuten).

Ein starkes Rennen machte auch Franziska Preuß, die von Rang 31 auf Position 14 nach vorne lief. Maren Hammerschmidt wurde 17., direkt gefolgt von Franziska Hildebrand.