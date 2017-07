Dank vom Ministerpräsidenten: Seehofer sieht Oberfranken als ‚Kraftzentrum‘

Einen Monat nach der Sitzung des Bayerischen Kabinetts in Kulmbach wendet sich Ministerpräsident Horst Seehofer in einem Brief an Oberbürgermeister Henry Schramm. Seehofer bedankt sich in dem Schreiben für die Gastfreundschaft der Kulmbacher. Er betont, wie sehr der Ausbau der Bildungslandschaft in Oberfranken ihm am Herzen liege. Besonders der neue Hochschulcampus der Uni Bayreuth werde Kulmbach, die Uni Bayreuth und die Gesundheitsregion Oberfranken weiter stärken, schreibt Seehofer – ebenso wie die Gründung eines so genannten Grünen Zentrums in Kulmbach.

Seehofers Schlusswort: Oberfranken ist als ein echter Traditionsstandort Kraftzentrum in Bayern und das soll auch so bleiben.