Darum wehen in Bayern Flaggen auf halbmast

München (dpa/lby) – Nach dem Terroranschlag von Manchester wehen auch die Flaggen in Bayern auf halbmast. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) habe für Mittwoch Trauerbeflaggung an allen staatlichen Gebäuden angeordnet, teilte die Staatskanzlei in München mit. Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wurden gebeten, in gleicher Weise zu verfahren. Bei dem Anschlag auf die Besucher eines Konzerts der US-Sängerin Ariana Grande hatte ein Attentäter am Montagabend zahlreiche Menschen in den Tod gerissen.