Das Bürgerhospital soll bleiben: Kritik an der AWO im Kulmbacher Stadtrat

Die Aussprache war dann doch öffentlich und fast alle, die im Bürgerhospital in Kulmbach arbeiten, waren da. In der Stadtratssitzung gestern hat noch einmal jede Menge Kritik an der Arbeiterwohlfahrt gegeben, die das Bürgerhospital verlässt. Der Tenor: so geht man nicht mit Menschen um, die Bewohner seien zu kurzfristig vor dem Auszug der AWO informiert worden.

Oberbürgermeister Schramm beschwichtigte, die AWO habe den Bewohner und dem Personal im Bürgerhospital immerhin angeboten, es würden ihnen keine Steine in den Weg gelegt, wenn sie zu einem anderen Träger wechseln wollten.

In der Sache ändert sich nichts. Die Stadt geht in Verhandlungen mit dem Landratsamt als Aufsichtsbehörde über eine Ausnahmegenehmigung für das Bürgerhospital für den Weiterbetrieb, und sie bemüht sich auch um einen neuen Träger, im Gespräch ist bereits das BRK. Die Aufgabe ist sportlich: immerhin laufen die Vertrage Ende Juni aus, in acht Wochen.

Erklärtes Ziel: Das Seniorenheim Bürgerhospital in der Kulmbacher Innenstadt zu erhalten. Was zählen sind die vielen Vorteile, die Innenstadtnähe, die gute Gemeinschaft innerhalb des Hauses, die Belebung der Innenstadt.