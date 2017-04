Das Eigenheim wird in Bayern immer teurer

München (dpa/lby) – Das eigene Heim wird in Bayern immer teurer. Wegen des nach wie vor knappen Angebots sind die Preise 2016 erneut kräftig gestiegen. 2016 habe es zum sechsten Mal im Folge einen Rekordwert bei den Immobilienumsätzen gegeben, sagte am Donnerstag der Geschäftsführer der Sparkassen-Immobilienvermittlung, Paul Fraunholz. Demnach wurden im vergangenen Jahr in Bayern Häuser und Wohnungen für knapp 51 Milliarden Euro verkauft – eine Steigerung von 13 Prozent im Vergleich zu 2015. Die Sparkassen rechnen damit, dass die Preise auch heuer weiter steigen, wenn auch etwas langsamer.

Die Immobilienmakler von Sparkassen und der Landesbausparkasse verkauften 2016 zwar lediglich 9000 Immobilien – drei Prozent weniger als im Jahr zuvor. Doch dank der gestiegenen Preise erlösten sie damit 2,4 Milliarden Euro, im Vergleich zu 2015 ein Plus von neun Prozent. Wenig überraschend zogen die Preise am stärksten in Oberbayern an, insbesondere in der Landeshauptstadt München und im Umland.

Inzwischen kostet ein gebrauchtes Ein- und Zweifamilienhaus in acht bayerischen Landkreisen bzw. Städten im Schnitt mehr als 800 000 Euro – München Stadt und Land, Stadt Augsburg, Dachau, Starnberg, Ebersberg, Miesbach und Garmisch-Partenkirchen. LBS-Vorstandschef Franz Wirnhier forderte eine bessere staatliche Förderung für den Erwerb eines Eigenheims – unter anderem eine Erhöhung der Wohnungsbauprämie und höhere Einkommensgrenzen für die Arbeitnehmer-Sparzulage.