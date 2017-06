Das hat sich gelohnt: Ladendieb stellt sich quasi selbst

Sich quasi selbst gestellt hat ein Ladendieb am Dienstag Abend in Altenkunstadt. Mit einem prall gefüllten Rucksack wollte der Mann ohne zu bezahlen einen Supermarkt verlassen. Die Verkäuferin bemerkte den Diebstahl, lief dem Mann hinterher und bekam aber nur noch seinen Rucksack zu fassen. Der Dieb entkam, kehrte aber am nächsten Tag noch einmal zurück. Dumm gelaufen. Die Verkäuferin erkannte den Dieb und rief die Polizei.

Die fand in dem Rucksack dann nicht nur Getränke, die der 38-Jährige stehlen wollte, sondern auch Rauschgiftutensilien wie Spritzen. Außerdem lag gegen den Mann auch noch ein Haftbefehl vor.