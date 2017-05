Das kann nicht sein: die Bamberger Sandkerwa ist abgesagt

Das ist eine Nachricht, die selbst die Stadt Bamberg überrascht hat. Die weltberühmte Bamberger Sandkerwa soll zum ersten Mal nach 66 Jahren ausfallen. Der ehrenamtliche Verein, der die Sandkerwa organisert, hat die Reißleine gezogen und das Volksfest gestern abgesagt. Finanzielle Gründe sollen dahinter stecken, und die aktuelle Sicherheitslage. Der Bürgerverein Sand will am Samstag bei einer Pressekonferenz über die Details informieren. Die große Frage wird sein, ob man es gelingt gemeinsam doch noch die traditionsreiche Sandkerwa in Bamberg zu organisieren.