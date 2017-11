Das Kind hat einen Namen: Bayreuther Stadthalle heißt jetzt Forum am Hofgarten

Jetzt hat sie einen Namen. Die altehrwürdige Bayreuther Stadthalle soll „Forum am Hofgarten“ heißen. Eine Jury unter der Leitung der Bayreuther Oberbürgermeisterin Merk-Erbe stützt sich auf einen Vorschlag einer Bayreuther Bürgerin.

Der Name Forum spiegle die Vielfalt der Veranstaltungen wider, die in der Stadthalle abgehalten werden sollen, Theater, Konzerte und Kongresse- heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Allerdings wird das noch ein bisschen dauern. Aktuell wird der teils denkmalgeschützte Bau für 55 Millionen Euro saniert und modernisiert.