Das Kulmbacher BRK zieht um: Neue Zentrale wird das ehemalige Postgebäude in der Heinrich von Stephan-Straße

Großer Umzugstag heute für das Kulmbacher BRK. Das zieht heute in die Post. Genauer gesagt, einige Abteilungen des Bayerischen Roten Kreuzes der Bierstadt nutzen ab heute die freien Räume des Postverteilzentrums in der Heinrich von Stephan-Straße. Das Gebäude gehört bereits dem BRK und Geschäftsführer Günther Dippold hat sein Büro gestern bereits im ersten Stock des Gebäudes eingerichtet.

Jetzt wird es Ausweichquartier für die Rettungswache, solange deren Standort saniert wird. Außerdem bekommt die Rettungswache einen Neubau am Kulmbacher Klinikum.

Die Telefonanlage ist gestern schon umgestellt worden. Das BRK will seine Verwaltung in das Postgebäude verlagern und dort bald auch Blutspenden und Seniorenkreise anbieten, und der Pflegedienst soll ebenfalls ein eigenes Beratungsbüro erhalten.