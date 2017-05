Das wird teuer: Auto brennt in Tiefgarage

München (dpa/lby) – Ein brennendes Auto in einer Münchner Tiefgarage hat hohen Schaden verursacht. Weil andere abgestellte Fahrzeuge durch Ruß und Rauch beschädigt wurden sowie an Wänden und Decke wegen der Hitze Beton abplatzte, schätzte die Polizei den Sachschaden am Donnerstag auf rund 100 000 Euro. Laut Feuerwehr dürfte die Statik des Gebäudes aber nicht beeinträchtigt sein. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an dem später brennenden Wagen das Feuer am Mittwochabend ausgelöst haben.