Das Ziel, eine Filmrolle: Hunderte Interessierte bei Casting mit Bully Herbig

Was für ein riesiger Andrang: Mehrere hundert Film-Fans standen gestern geduldig Schlange vor der Münch-Ferber-Villa in Hof: Dort hatte Michael Bully Herbig zum Casting aufgerufen. Er sucht etwa 200 Komparsen für seinen neuen Thriller „Ballon“ – der die Flucht zweier Familien aus der DDR via Heißluftballon verfilmen soll.

Bis auf den Plot sind viele Details noch unbekannt. Als Hauptdarsteller sind wohl Jella Haase oder Friedrich Mücke im Gespräch. Gedreht wird schon im Oktober; unter anderem bei Nordhalben an der Grenze zu Thüringen. Weitere Castings finden kommenden Samstag und Sonntag in Bad Lobenstein und Coburg statt.