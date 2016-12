Datenschützer: Illegale Überwachung mit Wildkameras nimmt zu

Ansbach (dpa/lby) – Wildkameras werden immer häufiger illegal bei Nachbarschaftsstreitigkeiten eingesetzt. «Das hat in den letzten Jahren von der Zahl der Eingaben her stark zugenommen», sagte der Präsident des Landesamts für Datenschutzaufsicht, Thomas Kranig, der Deutschen Presse-Agentur. Die genauen Zahlen für 2016 stünden zwar noch nicht fest, doch hätten sich die Beschwerden in den vergangenen drei Jahren in etwa verdoppelt. Wildkameras sind inzwischen zu Preisen ab 100 Euro zu erhalten. Die Fotofallen lösen beim Erfassen von Bewegungen automatisch aus und liefern per Infrarot meist auch nachts gestochen scharfe Bilder.