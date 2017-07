Dauerkartenverkauf beginnt: 1860 München rechnet mit Strafe

München (dpa/lby) – Der TSV 1860 München hat mit dem Start seines Dauerkartenverkaufs bekanntgegeben, dass der Fußball-Regionalligist von Sanktionen für Fehlverhalten seiner Anhänger ausgeht. «Aufgrund einer zu erwartenden Spielstrafe kann der TSV 1860 München aktuell nur 17 Heimspiele mit der Dauerkarte anbieten», hieß es in der Mitteilung vom Donnerstag. Beim Relegationsrückspiel gegen Jahn Regensburg hatte es Ende Mai Zuschauerrandale gegeben.

Gespielt wird in der neuen Saison in der Spielklasse mit 19 Teams im Grünwalder Stadion. «Nachdem feststand, dass wir in der Regionalliga spielen, haben wir mit Hochdruck an einer Stadionlösung gearbeitet, die wirtschaftlich vertretbar und vernünftig ist. Das Ergebnis heißt Grünwalder Stadion. Wir freuen uns riesig auf die neue Spielzeit daheim in Giesing», sagte 1860-Geschäftsführer Markus Fauser. «Dort soll endlich wieder das im Fokus stehen, was Sechzig auszeichnet: Unsere Mannschaft, angeführt von Daniel Bierofka, die sich voll und ganz mit dem Verein identifiziert und auf dem Platz Vollgas gibt.»