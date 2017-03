Dauerthema Elektrifizierung: Planungsverband fordert Lärmschutz bei Oberkotzau

Bei der Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Regensburg soll sich der neue Bahnchef Richard Lutz für ausreichenden Lärmschutz einsetzen. Das fordert der Regionale Planungsverband Oberfranken-Ost.

Hintergrund ist, dass die Bahn die Pläne für den ersten Elektrifizierungs-Abschnitt zwischen Hof und Oberkotzau völlig ohne Lärmschutzmaßnahmen beim Eisenbahnbundesamt eingereicht.

Bahnvorstand Ronald Poffalla hatte dagegen am Wochenende in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung betont, die Deutsche Bahn AG müsse sich massiv um den Lärmschutz an vielbefahrenen Bahnstrecken bemühen möchte.