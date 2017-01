Dealer vor Gericht: Junger Bayreuther soll mit einer Palette von Drogen gehandelt haben

Vor dem Landgericht in Bayreuth beginnt heute der Prozess gegen zwei mutmaßliche Drogendealer. Sie sollen mit Crystal Meth, Kokain, Ecstasy-Pillen und Amphetaminen gedealt haben. Kiloweise, so der Vorwurf, hätten der 22-jährige Hauptangeklagte und sein Komplize die Drogen in Berlin beschafft um sie im Bayreuther Raum zu verkaufen. Letztes Jahr im Frühling waren die beiden auf der Heimreise von Berlin bei einer Fahrzeugkontrolle an der A 9 aufgeflogen. Die Drogen hatten sie im Reserverad ihres Pkw versteckt. Der Hauptangeklagte saß ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss am Steuer, so der Vorwurf.