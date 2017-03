Debatte um Klinikum Kutzenberg: Susann Biedefeld wirft Bezirk mangelnde Transparenz vor

Die aktuell Entwicklung am Bezirksklinikum in Kutzenberg stinkt für die Coburger SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld zum Himmel. Heute Vormittag will sie über ihre Recherchen informieren, unter anderem hat sie beim Gesundheitsministerium nachgefragt und bei Rechtsexperten.

Die Politikerin wirft dem Bezirk Oberfranken mangelnde Transparenz vor. Man wolle die Betroffenen vor Ort vor vollendete Tatsachen stellen. Hintergrund ist die Verlagerung der Torax- und Gefäßchirurgie vom Klinikum Kutzenberg nach Bamberg und der Orthopädie nach Scheßlitz.

Biedefeld kritisiert zum einen die Geschwindigkeit, mit der man entschieden habe und zum anderen den Umstand, dass der Bezirk ein Gutachten zum Klinikum, Kutzenberg nicht offenlegen wolle.