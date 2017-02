Demenzzentrum in Wallenfels: Baustart Ende des Jahres

Lange müssen Menschen, die an Demenz erkrankt sind, und deren Angehörige nicht mehr warten, bis sie Hilfe im geplanten Demenzzentrum in Wallenfels im Landkreis Kronach bekommen. Schon Ende des Jahres soll mit dem Bau begonnen werden.

Neben 30 Pflegeplätzen für Demenzkranke soll es auch einen Showroom geben. Darin werden verschiedene Assistenzsysteme für pflegebedürftige Menschen gezeigt.

Die Caritas will dazu einen alten Kindergarten umbauen. Fünf Millionen Euro soll das neue Demenzzentrum kosten.