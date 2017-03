Demonstration für Gleichstellung von Frauen in Washington

Washington (dpa) – Hunderte Menschen haben am Mittwoch in Washington vor dem Kapitol und dem Weißen Haus für die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft demonstriert.

«Ich mag zwar die erste, aber ich werde bestimmt nicht die letzte Sprecherin des Repräsentantenhauses gewesen sein», sagte Nancy Pelosi, Vorsitzende der demokratischen Fraktion, vor dem Kongress. «Wenn Frauen Erfolg haben, hat Amerika Erfolg.»

Die Demonstranten trugen rote Kleidung als Zeichen der Solidarität und riefen «Wir werden nicht umkehren!» oder «So sieht eine Feministin aus!»

Weltweit waren Frauen zu Kundgebungen und zum Protest aufgerufen. Lehrerinnen in mehreren östlichen US-Bundesstaaten streikten. Laut Medienberichten mussten einige Schulen schließen.

Bei der Kundgebung vor dem Kapitol wurde auch US-Präsident Donald Trump kritisiert. «Frauen sind gleich, und Frauenrechte sind Menschenrechte. Nur leider haben wir jemanden im Amt, der diese Werte nicht repräsentiert», sagte eine Demonstrantin zur Deutschen Presse-Agentur. Eine andere Demonstrantin sagte: «Ich bin extrem besorgt über die Zukunft der Frauen in diesem Land unter seiner Präsidentschaft.»