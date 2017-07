Den Helfern danken: Gottesdient in Münchberger Stadtkirche zu Ehren der Helfer beim Busunglück

Sie haben Leben gerettet, sich um die Verletzten gekümmert und die Spuren beseitigt: Die vielen ehrenamtlichen Helfer, die nach dem tragischen Busunglück auf der A9 Anfang Juli im Einsatz waren. Heute werden sie nochmal geehrt – bei einem Gottesdienst in der Stadtkirche in Münchberg.

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick schreibt in einem Grußwort, mit all ihren Kräften hätten die Helfer vor Ort getan, was sie tun konnten und darüber hinaus. Sein Grußwort soll in dem Gottesdienst heute Abend verlesen werden.

Gestalten werden ihn der evangelische Dekan Erwin Lechner und der Katholische Pfarrer Alexander Brehm. Man erwartet viele Polizisten, Feuerwehrleute, Mitarbeiter des technischen Hilfswerkes, Ärzte, Rettungssanitäter und auch die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams.

Bei dem Busunfall waren 18 Menschen ums Leben gekommen, über 30 Menschen sind teils schwer verletzt worden. Der Gottesdienst heute Abend in der Münchberger Stadtkirche beginnt um 19 Uhr.