Deniz Yücel heiratet seine Freundin in türkischem Gefängnis

Istanbul (dpa) – Sieben Wochen nach der Festnahme von Deniz Yücel in der Türkei haben deutsche Diplomaten erstmals wieder (…)

Istanbul (dpa) – Einen Monat nach Verhaftung des «Welt»- Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei ziehen seine Anwälte vor das (…)

Erdogan: Türken in Europa sollen fünf Kinder kriegen

Istanbul (dpa) – Bei einer Explosion während einer Reparatur an einem Polizeifahrzeug im südosttürkischen Diyarbakir ist ein (…)

Ein Toter bei Explosion bei Reparaturarbeiten in Diyarbakir

New York (dpa) – Die Enthüllung der «Panama Papers» und die Berichterstattung mehrerer Medien zu US-Präsident Donald Trump sind (…)

Hälfte der Türken in Deutschland wählt bei Referendum

Istanbul (dpa) – An der Abstimmung über die Einführung des umstrittenen Präsidialsystems in der Türkei hat sich in Deutschland (…)