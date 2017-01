Der 24. September soll es werden: Wahltermin für den Bundestag wird festgelegt

Vier Kandidaten stehen schon fest, die im Herbst im Wahlkreis Kulmbach antreten und für ihre Partei in den Bundestag einziehen wollen. Heute will das Bundeskabinett den Termin festlegen, wann überhaupt gewählt wird. Der 24. September soll es werden, der letzte Samstag im September. Die meisten Bundesländer sind dafür, nur Berlin zögert noch, weil am gleichen Tag der Berlin-Marathon stattfindet.

Emmi Zeulner, CSU, Thomas Bauske, SPD, Georg Hock für die AfD und Markus Tutsch von den Grünen jedenfalls werden heute noch erfahren ob es der 24. September wird und sich dann ihren Wahlkampf im Kulmbacher Land danach ausrichten.