Der Bauer – ein moderner Unternehmer: BBV lädt zum Jungunternehmertag in die Frankenfarm

Um 9 Uhr beginnt der Jungunternehmertag 2017 des Bayerische Bauernverband in der Frankenfarm in Himmelkron. Die Teilnehmer diskutieren über das Marktgeschehen im landwirtschaftlichen Bereich. Veränderungen, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Politik und Gesellschaft stehen dabei im Vordergrund. Als Referenten sind Vertreter der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, der Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben, des Bayerischen Bauernverbands und des Verbands der Milcherzeuger Bayern eingeladen.