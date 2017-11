Der beste Absolvent: Marco Linhardt verdient sich Bayerischen Kulturpreis

Der in Pottenstein in der Fränkischen Schweiz lebende Maschinenbauingenieur Marco Linhardt ist mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet worden. Linhardt erhält die Auszeichnung als bester Absolvent der Hochschule Hof für seine Masterarbeit zur schnellen Produktentwicklung und -optimierung am Beispiel einer Taucherlampe.

Die Bayernwerk AG und das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst haben die traditionsreiche Auszeichnung in diesem Jahr an 38 Künstler und Wissenschaftler aus allen Teilen Bayerns verliehen.