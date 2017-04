Der Dschihad auf der Bühne: Stück über Radikalisierung

München (dpa/lby) – Warum radikalisieren sich Menschen? Diese Frage beschäftigt die Welt in diesen Zeiten mehr denn je. Im Münchner Volkstheater feiert am Sonntag (20.00 Uhr) das Stück «Verstehen Sie den Dschihadismus in acht Schritten!» Premiere. Es erzählt in acht Kapiteln die Geschichten von jungen Leuten, die aus ihren persönlichen Umständen heraus und als von außen überraschende Antwort auf ihre Lebenssituation den Anschluss an radikale Kämpfer wählen.

Regisseur Abdullah Kenan Karaca, gebürtiger Oberammergauer mit türkischen Wurzeln und muslimischen Glaubens, hatte das Stück für das Volkstheater ausgewählt. Als Co-Leiter der Oberammergauer Passionsspiele wird er 2020 die traditionsreiche Aufführung der Leidensgeschichte Jesu zusammen mit dem langjährigen Leiter und Intendanten des Volkstheaters, Christian Stückl, inszenieren.

Das Dschihadismus-Stück von Sasha Marianna Salzmann mit dem Untertitel «Zucken» hatte im März am Berliner Gorki Theater seine Uraufführung gefeiert.