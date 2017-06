Der erhobene Finger: Gewerkschaft verdi kritisiert XXXLutz-Ansiedlung in Bayreuth

Nach der Euphorie über einen neuen großen Möbelmarkt in Bayreuth droht die Ernüchterung. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Stadt Bayreuth, dass sie dem österreichischen Möbelriesen XXXLutz ein Grundstück angeboten hat. Verdi geht es um die Art und Weise, wie Lutz mit seinen Mitarbeitern umgeht. Gewerkschaftsfunktionär Dirk Nagel nennt im Nordbayerischen Kurier die Firmenstruktur des Möbelkonzerns mit mehr als 150 Einzel-Gesellschaften. Lutz übe starken Druck auf die Mitarbeiter aus, Umsatz zu machen um ihre Beteiligungen zu erwirtschaften, zwei Drittel ihres Gehalts müssten die Mitarbeiter über Provisionen reinholen.

XXXLutz widerspricht, für die Mitarbeiter gebe es sogar Bezahlung über dem Branchendurchschnitt und extrafrei am Geburtstag oder Zusatzversicherungen.

Gewerkschafter Nagel findet noch mehr Haare in der Suppe. XXXLutz werde nur Verkehrsprobleme bringen, keine neuen Arbeitsplätze und die Gefahr dass andere Möbelgeschäfte in der Stadt schließen müssten.